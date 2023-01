Foto: Ultima Generazione

Il pm aveva chiesto l'obbligo di dimora: convalidati gli arresti, i tre sono tornati liberi. Udienza fissata il 12 maggio

Sono stati convalidati gli arresti per i tre attivisti di Ultima Generazione fermati ieri per aver imbrattato con vernice palazzo madama, sede del Senato. Gli arresti sono stati convalidati nel corso del rito per direttissima. La data del processo è stata fissata per il prossimo 12 maggio. I pm avevano chiesto l’obbligo di dimora. In attesa del processo, gli attivisti sono stati rimessi in libertà.

Il commento di Salvini

“Bene così! Grazie ad una modifica del codice penale introdotta dai decreti sicurezza bis, quando ero Ministro dell’Interno, i vandali che hanno imbrattato il Senato sono stati arrestati e rischiano una pena che va da uno a cinque anni di reclusione”. Così su Twitter il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che aggiunge: “Sembra una cosa normale ma prima dei nostri decreti non era così. Chi attacca opere d’arte, monumenti e blocca strade non protegge l’ambiente ma fa un atto criminale e va trattato come tale”.

