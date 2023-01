Udienza di convalida dell'arresto delle militanti di Ultima Generazione

È in corso l’udienza di convalida dell’arresto nei confronti delle tre attiviste ambientaliste che ieri hanno lanciato vernice su palazzo Madama, sede del Senato. “Il pm sta chiedendo l’obbligo di dimora per tutte e tre le attiviste“, fa sapere la rete di Ultima Generazione. Oltre ai tre arresti, due persone sono state denunciate dalla Digos per il gesto, che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito “oltraggioso”.

