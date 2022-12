Foto: Sores

Due gli ustionati. E' accaduto in una struttura accoglienza per minori della onlus Aedis a Santa Caterina di Pasian di Prato

Una persona è morta e due sono rimaste ustionate in un incendio divampato nella notte in una struttura accoglienza per minori della onlus Aedis a Santa Caterina di Pasian di Prato (Udine). Uno dei due feriti, un ragazzo di 16 anni, è stato trasportato in volo al centro grandi ustionati di Verona, in gravi condizioni. Il secondo è un educatore della struttura, trasportato all’ospedale di Udine dopo aver riportato ustioni in diverse parti del corpo ma meno gravi. Le cause del rogo nella struttura della onlus non accompagnati sono ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, attivati dagli infermieri e dalla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores). Sono intervenuti anche Carabinieri della Compagnia di Udine e la Polizia della Questura di Udine.

