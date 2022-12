L'incidente tra Flambro di Talmassons e Flambruzzo di Rivignano Teor lungo l'ex strada provinciale 7

Un uomo di circa 30 anni versa in gravi condizioni a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale accaduto nella prima serata di ieri tra Flambro di Talmassons e Flambruzzo di Rivignano Teor (Udine) lungo l’ex strada provinciale 7.

Per cause ora al vaglio delle forze dell’ordine, mentre pedalava in sella a una bicicletta, il 30enne è entrato in collisione con una macchina e nell’impatto è stato sbalzato. Dopo la chiamata di aiuto al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un’ambulanza proveniente da Palmanova e l’elisoccorso. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato con l’ambulanza con l’equipe dell’elisoccorso a bordo, d’urgenza, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in gravi condizioni. Allertati anche i vigili del fuoco.

