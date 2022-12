I fatti di politica e cronaca che hanno segnato l'anno che finisce

E’ cominciato con il secondo settennato di Sergio Mattarella al Quirinale il 2022 in Italia. L’anno che si conclude ha visto la fine dello stato d’emergenza per la pandemia, l’allarme siccità prima e le gravi alluvioni di settembre e novembre nelle Marche e a Ischia, e soprattutto l’elezione della prima donna presidente del Consiglio nella storia del nostro Paese. Il racconto per immagini.

