Il provvedimento nell'ambito di un'indagine della procura di Genova per esportazione illecita di opere d'arte

Sequestrato nell’ambito di un’indagine della procura di Genova un quadro del celebre pittore fiammingo Pieter Paul Rubens. Si tratta del ‘Cristo risorto appare alla madre‘, attualmente esposto al Palazzo Ducale genovese nel contesto della mostra a lui dedicata, in corso fino a febbraio. L’ipotesi di reato, per cui quattro persone sono indagate, è quella di esportazione illecita di opere d’arte.

A eseguire il sequestro i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il dipinto, che originariamente apparteneva ad una famiglia genovese, è stato fatto passare per una tela genericamente di scuola fiamminga, mentre sono presenti attestazioni che non lasciano dubbi sulla paternità dell’opera da parte di Rubens. Solo una volta fatto uscire dall’Italia il quadro, ceduto ad un mecenate per 300 mila euro e poi rivenduto per 3 milioni, è tornato a essere un Rubens autentico. L’opera è stata messa in mostra per la prima volta a Genova.

