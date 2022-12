All'evento anche la ministra Santanchè

Enit ha presentato oggi ad Ischia la campagna ‘This is Ischia’, realizzata insieme al ministero del Turismo, per sostenere l’isola. “Lo scopo è accompagnare il turismo ischitano da gennaio a Pasqua e, per farlo, sono state scelte due linee: una nazionale e una internazionale. Sul fronte nazionale partiamo da aeroporti e grandi stazioni, dove andremo a declinare in maniera specifica Ischia”, ha spiegato Ivana Jelinic, ceo dell’Agenzia nazionale del Turismo ricordando che il 76% dei turisti dell’isola sono italiani e quindi “a loro per primi dobbiamo raccontrare che si può tornare a godere delle meraviglie di Ischia”. All’estero invece si parte dai mercati di riferimento, cioè “Germania, Francia, Regno Unito, Austria, Benelux e Spagna, e forse anche gli Usa”, anche se il focus sarà appunto sul bacino Ue, che fornisce un numero maggiore di presenze. “Una scelta strategica basata su numeri”, sottolinea la Ceo di Enit. Accanto, una campagna social che coinvolgerà influencer e guide turistiche, con l’obiettivo di far scoprire i luoghi dell’isola guidati da veri professionisti, “mostrando al turista come può visitarli, come e dove scoprire l’enograstronomia o godere di una settimana di soggiorno in maniera attenta”. Altro punto centrale – curato in collaborazione con l’assessorato della regione Campania – della campagna saranno le fiere, ha chiosato Jelinic. Presente all’evento anche la ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

