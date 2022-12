Il candidato a governatore della Lombardia ha fatto da mediatore tra un evaso e la questura

“Resta molto pesante il contesto carcerario, sia in relazione a ciò che riguarda il Beccaria sia il sovraffollamento e il funzionamento non sempre efficace delle carceri. Questo deve essere impegno che chiama in causa tutte le istituzioni senza differenze di parte: serve impegno totale per far sì che luoghi del genere siano dignitosi e gli agenti totalmente sostenuti”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra e del M5S a Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine di un appuntamento elettorale. Sul suo intervento di mediazione tra un ragazzo evaso e la questura, Majorino ha detto, “Ho fatto una cosa piccolissima. Ho solo messo in contatto una signora che era a sua volta in contatto con chi si voleva costituire, con la questura. Ho fatto quello che avrebbero fatto tutto”.

