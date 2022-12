Immagine di archivio

La 51enne, ex vigilessa, non avrebbe fatto ammissioni: le vittime colpite con un'arma da taglio

Diletta Miatello, 51 anni, ex vigilessa, è stata fermata per l’omicidio della madre, l’84enne Maria Angela Sarto, uccisa a colpi di arma da taglio a San Martino di Lupari in provincia di Padova. La donna, che soffre di disturbi psichici, avrebbe ferito anche il marito dell’84enne al volto e alla testa. L’uomo è in gravi condizioni. Portata in caserma a Cittadella, la donna è stata interrogata dal pm di turno, Marco Brusigan, ma ha preferito non rispondere alle sue domande ne fare ammissioni sul delitto.

