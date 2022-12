Gravissime le condizioni del marito 89enne ferito al volto e alla testa e trasportato in ospedale

Un donna di 84 anni è stata trovata morta in casa sua nel Padovano a San Martino di Lupari. Gravissime le condizioni del marito 89enne ferito al volto e alla testa e trasportato in ospedale.

L’arma del delitto dovrebbe essere un coltello o un oggetto simile ma si attendono maggiori dettagli dal medico legale. A dare l’allarme ai carabinieri di Cittadella e gli uomini del Nucleo investigativo – Reparto operativo di Padova sul posto per i primi rilievi sarebbe stata una delle figlie della coppia. Si indaga per omicidio anche tra le conoscenze dell’anziana coppia.

Figlia in caserma

I carabinieri e il sostituto procuratore di Padova Marco Brusegan hanno sentito una delle figlie della donna di 84 anni trovata morta oggi nella sua casa di San Martino di Lupari con ferite da arma da taglio o oggetto contundente accanto al marito di 89 anni ferito gravemente e trasportato d’urgenza in ospedale a Padova. Non si tratta della figlia che ha dato l’allarme ma della sorella, che è stata rintracciata. Da quanto si apprende dentro la famiglia ci sarebbero state una serie di tensioni legate alle condizioni sanitarie della vittima e alcuni pregressi per problemi di salute mentale della figlia la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

