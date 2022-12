Il cielo della capitale si illumina per celebrare i 30 anni di Cartoon Network

Una festa in cielo con 150 droni che si alzano in volo da Piazza del Popolo grazie all’autorizzazione concessa dall’Enac, Ente Nazionale Aviazione Civile. Per celebrare i 30 anni di Cartoon Network (607 di Sky), i cittadini romani hanno potuto ammirare i droni che – guidati da esperti ingegneri aeronautici – hanno preso il volo dalla Terrazza del Pincio.

