Il sottosegretario alla Giustizia con delega ai minori a Milano: "Trasferiti anche gli 8 ragazzi che hanno partecipato ai disordini"

“Non è solo un problema di direzione, io credo sia un problema di visione. La giustizia minorile non è minore ad altre giustizie. Lo vediamo non solo oggi, lo abbiamo visto in altri episodi come quello di Bologna e purtroppo in altre strutture. E lo abbiamo visto purtroppo recentemente aumentato anche attraverso i fenomeni di baby gang. Io penso che sulla giustizia minorile dobbiamo accendere un faro importante non solo come giustizia, ma anche come governo e come Parlamento”. Così il sottosegretario alla Giustizia con delega ai minori, Andrea Ostellari, dopo il sopralluogo nel carcere minorile ‘Cesare Beccaria’ di Milano in seguito alla maxi evasione di ieri.

