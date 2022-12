Così la presidente del Tribunale per i minorenni di Milano parlando dell'evasione del giorno di Natale

I fatti “li stanno accertando ora che è venuto il sottosegretario alla Giustizia” Andrea Ostellari. “Per quanto riguarda la situazione del minorile, certamente è critica. Bisogna prestare sempre più attenzione sia nella fase della prevenzione sia in quella successiva detentiva e del percorso rieducativo. Servono risorse e quelle destinate al minorile sono sempre più scarse rispetto a quelle per gli adulti. Il mio desiderio è quello di trarre da queste vicende che sono effettivamente gravi l’insegnamento che sul minorile bisogna puntare”. Così la presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Maria Carla Gatto, dopo la visita al carcere minorile ‘Cesare Beccaria’, da cui ieri sono fuggiti sette giovani detenuti.

