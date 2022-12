Il pensiero di Bergoglio durante la benedizione Urbi et Orbi da Piazza San Pietro

“Il nostro sguardo si riempia dei volti dei fratelli e delle sorelle ucraini, che vivono questo Natale al buio, al freddo o lontano dalle proprie case, a causa della distruzione causata da dieci mesi di guerra. Il Signore ci renda pronti a gesti concreti di solidarietà per aiutare quanti stanno soffrendo, e illumini le menti di chi ha il potere di far tacere le armi e porre fine subito a questa guerra insensata”. Così Papa Francesco nel corso della benedizione Urbi et Orbi da Piazza San Pietro.

