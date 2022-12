Non risultano feriti ma solo danni ingenti

Grossa frana questa mattina in via Posalunga a Genova. Lo smottamento si è staccato da un costone di roccia e pietre limitrofo a una palazzina e ha portato a disporre l’evacuazione dei residenti. Dalle prime informazioni, non si sono registrati feriti, ma solo danni ingenti alla struttura. Sul posto i vigili del fuoco. “La Sala operativa unificata permanente della Regione Liguria – spiega l’assessore regionale Giacomo Giampedrone – sta monitorando con grande attenzione la situazione.

Sono in corso verifiche per valutare la necessità di ulteriori evacuazioni”. Il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore Giampedrone sono in contatto con il sindaco Marco Bucci e con gli operatori sul posto, vigili del fuoco e polizia locale, per le necessità di assistenza alle famiglie.

Frana a #Genova, cede un costone roccioso vicino a delle abitazioni in via Posalunga: nessuna persona coinvolta, squadre dei #vigilidelfuoco al lavoro per verifiche tecniche. Evacuati 3 nuclei familiari lì residenti #24dicembre pic.twitter.com/j1Qozj1uuC — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 24, 2022

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata