A bordo 142 migranti salvati nel Mediterraneo

La nave ‘Life support’ di Emergency ha attraccato al porto di Livorno. A bordo 142 migranti. Sono state avviate le operazioni di sbarco. Da ieri si era cominciato ad allestire il centro dove verranno prese in carico tutte le persone presenti a bordo della nave di Emergency. Presenti le Misericordie della Toscana, Anpas, la Croce Rossa e la Protezione civile regionale e comunale. Confermato dunque anche quanto riferito ieri dal sindaco di Livorno Luca Salvetti sull’orario di arrivo intorno alle 7 di questa mattina. “Quanto sta avvenendo al porto – aveva detto Salvetti – è la dimostrazione di come la Toscana e la città di Livorno sappiano mobilitarsi nelle emergenze in maniera incredibile”.

La Protezione civile della Regione Toscana si sta adoperando fin dalla notte scorsa a supporto della Prefettura per lo sbarco nel porto di Livorno delle navi Ong con migranti a bordo. È stata attivata la Colonna mobile regionale per l’installazione, direttamente sul molo del porto, del Presidio medico avanzato della funzione sanità, e di una serie di strutture a supporto della Questura e della Prefettura per l’identificazione e lo smistamento dei migranti sbarcati. L’operazione è stata condotta con il supporto di Misericordie, Cri, Anpas e Vab, e con la collaborazione del Volontariato locale gestito dal Comune di Livorno. In termini di risorse umane, la Regione Toscana, oltre ai funzionari della Direzione difesa del suolo e Protezione civile, schiera oltre 70 volontari delle varie associazioni, impegnati sia nel presidio medico che nel supporto logistico all’operazione.

