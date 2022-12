I naufraghi soccorsi sono in fase di trasferimento persso l'hotspot dell'Isola

Mentre a Livorno attracca la nave di Emergency, a Lampedusa affonda una barca carica di migranti. Un barchino è affondato nelle acque di Lampedusa, poco prima dell’arrivo dei soccorsi da parte della Guardia costiera. Sono stati tratti in salvo 46 naufraghi. Al momento sembrerebbe non vi siano morti o dispersi. I naufraghi soccorsi sono in fase di trasferimento persso l’hotspot dell’Isola.

