Erano tutti a bordo della nave 'Life support' di Emergency

La nave ‘Life support’ di Emergency ha attraccato al porto di Livorno e sono state avviate le operazioni di sbarco. A bordo 142 migranti. Da ieri si era già cominciato ad allestire il centro dove verranno prese in carico tutte le persone a bordo della nave della Ong; presenti anche le Misericordie della Toscana, Anpas, la Croce Rossa e la Protezione civile regionale e comunale. “Quanto sta avvenendo al porto è la dimostrazione di come la Toscana e la città di Livorno sappiano mobilitarsi nelle emergenze in maniera incredibile“, ha detto il sindaco di Livorno Luca Salvetti.

