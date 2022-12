Operazione della Guradia di Finanza in vista del Natale

La Guardia di Finanza di Verona, in tre diversi interventi in città, ha sequestrato 38 mila articoli tra addobbi natalizi, materiale di cancelleria e accessori di telefonia in violazione delle normative su contraffazione marchi e sicurezza insieme a oltre 17.000 metri di nastri decorativi. Due persone sono state segnalate alle autorità per le conseguenti sanzioni amministrative e uno è stato denunciato perché ritenuto responsabile di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell’esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.

