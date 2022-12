Slittata al 3 gennaio l'udienza a Brescia

La Corte d’Appello di Brescia ha rinviato al 3 gennaio prossimo l’udienza per la consegna di Silvia Panzeri, 38 anni, è la figlia dell’ex deputato Ue Antonio Panzeri, alle autorità belghe. La donna è indagata con il padre, la madre e altre persone finite al centro dell’inchiesta della procura di Bruxelles per lo scandalo Ue che ha travolto l’Europarlamento, ribattezzato ‘Qatargate’. “I giudici hanno accolto l’istanza della difesa di accertare le condizioni delle carceri in Belgio” spiega Angelo Di Riso, legale della donna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata