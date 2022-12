Secondo quanto si apprende sarebbero stati esplosi dei colpi di arma da fuoco, indaga la polizia

Una persona è morta questa mattina dopo essere stata uccisa all’interno di un bar, la Caffetteria Milano’, in via Bessarione 42, zon sud est di Milano. Sul posto la Polizia che sta indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto si apprende sarebbero stati esplosi dei colpi di arma da fuoco.

La vittima è il titolare dell’esercizio, un cittadino cinese di 35 anni.

