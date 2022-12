Dirigenza e staff tecnico della società alle esequie

I giocatori della Lazio assieme alla dirigenza e allo staff tecnico sono arrivati alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri per assistere ai funerali di Sinisa Mihajlović. Per l’occasione in chiesa anche l’aquila “Olimpia” simbolo e mascotte della squadra romana.

