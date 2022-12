Ultimo saluto al campione

Il mondo del calcio saluta Sinisa Mihajlovic ai funerali a Roma: a fare per primi ingresso in chiesa i giocatori e la dirigenza del Bologna del tecnici Thiago Motta. A seguire il pullman della Lazio: oltre alla squadra, presente il ds Igli Tare, il tecnico Maurizuo Sarri e tutto lo staff dirigenziale. A fare l’ ingresso in chiesa per i funerali di Sinisa Mihajlovic, anche l’aquila Olimpia, simbolo del club, che è stata poi fatta uscire pochi minuti dopo.

Molti anche i tifosi con la sciarpa biancoceleste. ‘Sinisa nel cuore’ e lo striscione che si legge davanti alla basilica. Arrivati il presidente del Coni, Giovanni Malagò, Sarri, il ct Roberto Mancini, Vincenzo Montella e Renzo Ulivieri. Subito dopo è stata la volta dell’ex compagno di squadra alla Roma Francesco Totti, arrivato in compagnia di Bruno Conti e Morgan De Sanctis, seguiti dal presidente della Lazio e senatore Claudio Lotito

