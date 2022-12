Così il presidente del Torino, club che il campione serbo ha allenato dal 2016 al 2018

(LaPresse) Tantissimi personaggi del mondo del calcio e non solo erano presenti ai funerali dell’ex calciatore e allenatore Sinisa Mihajlovic. C’era anche Urbano Cairo, presidente del Torino, club che il campione serbo ha allenato dal 2016 al 2018. “Era un amico, tra di noi c’era un grande rapporto e un grande feeling”, ha detto Cairo difronte alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. “Abbiamo avuto un’interruzione del nostro rapporto e qualche momento di lontananza ma poi un giorno venne a Torino, il Bologna ci batté 3-2, e disse che aveva cercato Cairo e non l’aveva trovato. Quando poi è stato male ci siamo sentiti ed è stato tutto come prima”, ha aggiunto il numero uno dei granata.

