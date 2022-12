Tragedia alle porte di Palermo: a Villabate un uomo ha ucciso la compagna a coltellate e poi si è tolto la vita. L’omicidio è avvenuto a casa della coppia in via Giovanna d’Arco. La vittima si chiamava Giovanna Bonsignore, di 46 anni e il compagno Salvatore Patinella, di 41 anni. Secondo quanto si apprende l’uomo ha ucciso la compagna con un coltello per poi togliersi la vita con la stessa arma.

A lanciare l’allarme un amico che, leggendo un post su Facebook in cui l’assassino aveva annunciato il gesto, ha chiamato i carabinieri della compagnia di Misilmeri che arrivati in casa hanno trovato i due cadaveri. Sul posto anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende i due si sarebbero lasciati e l’uomo non voleva accettare la separazione. Il folle gesto è avvenuto infatti dopo l’ennesima lite.

Gli ultimi post su Facebook della donna

“All’uomo più paziente più premuroso più fantastico che abbia mai conosciuto… Infinitamente grazie per il tuo Amore. Ti Amo”. Scriveva così su Facebook Giovanna Bonsignore, la donna uccisa a coltellate a Villabate, Palermo, dal compagno Salvatore Patinella. Il post è datato 24 settembre

