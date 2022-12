E' accaduto alla stazione di Lambrate

Stamattina una donna è morta alla stazione di Lambrate investita da un treno. La tragedia si è consumata al binario 11. Sul posto 4 mezzi dei vigili del fuoco. Sono stati invece chiusi i binari 10 ,11 ,12 per consentire le operazioni di recupero della salma. Ancora in corso le verifiche per ricostruire l’accaduto

