La Polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare. Persone coinvolte a vario titolo anche per porto e detenzione d'armi

La Polizia di Catania, coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito nella notte un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 31 persone, ritenute affiliate all’associazione mafiosa Cappello-Bonaccorsi. Sono indagate a vario titolo per i delitti di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti (nello specifico cocaina), porto e detenzione di armi da fuoco. Le indagini hanno consentito, in particolare, di documentare un traffico di stupefacenti tra Calabria e Sicilia.

