Un altro ragazzo è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale, individuato l'automobilista

Ieri sera, intorno alle 22, due ragazzi di 17 anni sono stati investi mentro erano in bici da una macchina a Ferrara, vicino alla frazione di Codrea, in via Pomposa. Uno dei giovani è morto sul colpo mentre l’altro è rimasto ferito gravemente ed è stato portato all’ospedale di Cona.

L’automobilista è stato individuato. Sul posto, il 118 e la Polizia locale, che ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro.

