Operazione nei confronti di un'attività commerciale con sede a Viareggio

Oltre 214.000 prodotti di Natale non sicuri, come addobbi, palline, stelle, puntali e decorazioni natalizie varie, privi dei necessari requisiti di conformità e di sicurezza. Sono quelli sequestrati dalla Guardia di Finanza di Lucca nel corso di un controllo in un’attività commerciale all’ingrosso con sede in Viareggio, operante nel settore della vendita di prodotti per la casa, rappresentata legalmente da un italiano di origine viareggina. Ai prodotti mancavano le indicazioni di provenienza degli stessi, in violazione del Codice del Consumo e delle disposizioni di legge sulla sicurezza e indicazioni in materia di giocattoli.

