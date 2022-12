Operazione della Guardia di Finanza, oltre 1 milione i prodotti non idonei

La Guardia di Finanza di Milano ha ispezionato diversi esercizi commerciali nel capoluogo e in provincia e sequestrato oltre 1 milione di prodotti di varia natura, molti dei quali esposti sugli scaffali e quindi già in commercio, tra cui oltre 580 mila luminarie di Natale e 1.600 statuine da presepe con etichette non conformi. Sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria 15 esercenti per “vendita di prodotti industriali con segni mendaci” e per “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”. La sanzione amministrativa per violazione del codice del consumo è scattata per 23 soggetti.

