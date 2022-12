Era fuggita dalla Libia con gli altri suoi tre figli a bordo di un gommone. Ora si trovano a Lampedusa

Una migrante ha partorito a bordo della Geo Barents, la nave di soccorso gestita dalla Ong ‘Medici senza frontiere’. E’ successo mercoledì 7 dicembre. La donna, fuggita dalla Libia con i suoi tre figli a bordo di un gommone, è stata salvata nel Mediterraneo il giorno prima assieme ad altri 90 migranti. La madre e i bambini sono stati evacuati sull’isola di Lampedusa mentre la nave si trova ancora in mare con 249 persone a bordo, in attesa di un porto sicuro dove poter sbarcare. Il governo italiano, però, ha ripetutamente dichiarato di non voler accogliere tutti i migranti salvati dalle Ong e sta chiedendo ad altri Paesi europei di fornire il loro aiuto.

