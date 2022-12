Tre persone denunciate nel servizio antisciacallaggio dopo l'alluvione

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore arancione per piogge e temporali anche intensi su Ischia e le zone 1 e 3 (Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana; Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). L’avviso è valido dalle ore 23.59 di oggi, venerdì 9 dicembre, fino alle 23.59 di sabato 10 dicembre. Sul resto della Campania, la stessa Protezione civile regionale ha emanato una allerta di colore giallo. Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. I temporali potranno dare luogo a un rischio idrogeologico, anche diffuso, con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango o detriti, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse. La Protezione civile della Regione Campania richiama i sindaci “alla massima attenzione, soprattutto sulle aree già colpite dal maltempo dei giorni scorsi”. “Si ricorda di attivare i Centri operativi comunali, di attuare tutte le norme previste dai rispettivi piani comunali di Protezione civile e di adottare le dovute misure di mitigazione del rischio e messa in sicurezza del territorio e di tutela dei cittadini anche in considerazione delle precipitazioni dei giorni scorsi e della saturazione dei suoli” fa sapere ancora la Protezione civile campana.

Servizi antisciacallaggio, 3 denunce

Ieri sera gli agenti del commissariato di Ischia, durante un servizio antisciacallaggio a Casamicciola Terme, hanno notato tre uomini a via Casa Mennella, che, alla loro vista, si sono nascosti dietro ad un furgone nel tentativo di eludere il controllo. I tre sono stati bloccati e trovati in possesso di diversi attrezzi atti allo scasso. Tre residenti di Forio (altro comune dell’isola) di 14, 17 e 22 anni, di cui due con precedenti di polizia, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli ed i due minori sono stati affidati ai familiari.

