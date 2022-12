Nel kindergarten lavora personale specializzato e accoglie bambini dai 2 anni in su

A bordo delle piste da sci della val di Sole, in Trentino, dall’8 dicembre è attivo l’asilo per i bimbi che non sciano. ‘Folgarilandia’ è un vero e proprio baby park posizionato direttamente sulle piste in località Malghet Aut, all’arrivo delle due telecabine principali Folgarida e Belvedere. Nel kindergarten lavora personale specializzato e accoglie bambini dai 2 anni in su. “Sulle piste da sci, genitori e bambini hanno esigenze diverse. E non c’è nulla di male ad ammetterlo – spiega Matteo Taller della Scuola sci Folgarida -. Sono moltissimi gli ospiti che, ogni anno, ci chiedono servizi per accudire i loro figli, mentre i grandi si concedono qualche ora di divertimento sugli sci. Da qui l’idea di aprire questo asilo a bordo pista”.

