Scomparsa un anno fa, la donna fu trovata morta il 5 gennaio: Visintin chiamato a riferire su un gomitolo trovato in casa

A un anno dalla sua scomparsa, avvenuta lo scorso 14 dicembre a Trieste, non si è spenta l’attenzione sul caso della 63enne Liliana Resinovich, l’ex dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia in pensione ritrovata morta il 5 gennaio nella zona dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni.

Alcuni media triestini hanno ripreso un servizio mandato in onda su Rete 4 da Quarto grado, in cui si dice che il marito di Resinovich, Sebastiano Visintin, è stato ascoltato per un’ora e mezza dagli inquirenti della Procura della Repubblica di Trieste. Secondo quanto riportato, Visintin sarebbe stato convocato lo scorso 28 novembre e chiamato a riferire su un gomitolo trovato in un cassetto della sua abitazione, dove viveva con la moglie: filato simile al cordino che era legato al collo della donna al momento del ritrovamento del cadavere.

