Seconda notte fuori casa per i residenti di Casamicciola: sull'isola nella notte è tornata la pioggia

Hanno trascorso la seconda notte fuori casa i residenti di Casamicciola, sull’isola di Ischia, dove una settimana fa il maltempo ha provocato una frana e la morte di 10 persone. Sull’isola, a partire dalla notte, è tornata la pioggia, anche insistente, come previsto dall’allerta emanata dalla protezione civile.

L’allerta meteo è prorogata fino al pomeriggio di oggi, domenica 4 dicembre. In base al piano ‘speditivo’ messo a punto per fronteggiare l’allerta, i cittadini sono stati evacuati dalle proprie abitazioni e accolti nei centri allestiti dai soccorritori e negli alberghi.

Sono 417 in tutto i cittadini ospitati negli hotel sull’isola. Dieci le famiglie che rifiutano ancora di lasciare le proprie case, mentre oltre 600 hanno optato per andare da amici e parenti, a fronte di 1.070 residenti stimati nella zona rossa. Al momento, circa quaranta delle cinquanta abitazioni oggetto di ordinanza sindacale di sgombero sono state lasciate dagli occupanti. Il rientro a casa andrà valutato in base all’evolversi delle condizioni metereologiche.

