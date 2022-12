Manifestazione da Piazza della Repubblica a San Giovanni

Corteo a Roma per protestare contro i rincari sulle bollette, l’inflazione e il generale aumento del costo della vita. Tra le rivendicazioni delle numerose sigle scese in piazza, dai S.I. Cobas all’Usb, c’è anche il no all’invio di armi all’Ucraina. Al termine del corteo i manifestanti si sono radunati in Piazza San Giovanni dopo essere partiti da Piazza della Repubblica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata