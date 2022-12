Carabinieri denunciano un cittadino per abisivismo edilizio: aveva eseguito dei lavori edili senza titolo abilitativo in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico

Sono ancora senza esito le ricerche dell’ultima dispersa della frana di Casamicciola, sull’isola di Ischia, che ha portato alla morte di 10 persone. Le operazioni di ricerca sono concentrate tra via Celario e via Santa Barbara. Continua anche l’assistenza dei vigili del fuoco alla popolazione per il recupero di masserizie e beni di prima necessità dalle abitazioni. In corso anche le operazioni di rimozione del fango per il ripristino della viabilità. Oggi sull’isola operano 220 vigili del fuoco con 83 mezzi di soccorso.

Intanto i Carabinieri della stazione di Barano di Ischia hanno denunciato per abusivismo edilizio un residente del posto. I militari hanno accertato che l’uomo – proprietario di un immobile – aveva eseguito dei lavori edili senza alcun titolo abilitativo e in un’area sottoposta anche a vincolo paesaggistico. Tre gli “scheletri” di cemento sequestrati per una superficie di 100 metri quadrati

