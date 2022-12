L'avvocato di Salvini dopo l'udienza del processo in cui è imputato l'ex ministro

“Quando ci sono sospetti e anomalie devono entrare nel fascicolo ma nulla di tutto questo è stato mai depositato, è sempre mancata la valutazione delle violazioni contenute in un’informativa che si sa che esiste ma che non appare agli atti, un’informativa fantasma“. Lo ha detto l’avvocato di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno fuori dall’aula bunker dell’Ucciardone a Palermo, dopo l’udienza del processo Open Arms, nel quale è imputato l’ex numero del Viminale per avere bloccato 147 migranti sulla nave della Ong spagnola nell’agosto 2019. “Persino Toninelli oggi ha ricordato bene le violazioni delle ong, è venuta poi fuori l’esistenza di un sommergibile che ha rilevato ulteriori anomalie. Vediamo se queste anomalie vengono finalmente alla luce“, ha aggiunto Bongiorno.

