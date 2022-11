Immagine di archivio

Il piccolo è stato ricoverato all'ospedale in stato di overdose: i medici hanno riscontrato anche una frattura al cranio

Un bambino di 13 mesi è stato soccorso in stato di overdose a Palermo, all’Ospedale dei Bambini, dopo aver ingerito della droga, nello specifico della cannabis. I sanitari hanno contattato la Polizia e sono in corso indagini e perquisizioni nella casa dove il bambino vive con la sua famiglia. In seguito a primi accertamenti il piccolo ha riportato una frattura cranica. L’episodio è avvenuto sabato. Le condizioni del bambino adesso sono stabili.

