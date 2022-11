Il commissario straordinario per la ricostruzione post sisma: "Questa tragedia deve far riflettere"

“La tragedia è grande. Gli effetti di questa tragedia, di questa frana che è scivolata in modo rovinoso dal monte, devono far riflettere in modo stringente”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario per la ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, a Ischia per un sopralluogo nell’area della frana a Casamicciola, Ischia. “Le scelte che stavano per essere compiute sul piano della ricostruzione devono essere rimeditate e occorre coniugare necessariamente il diritto a ricostruire in modo legittimo con la sicurezza”, ha aggiunto Legnini.

