Quasi 3.200 sono minori non accompagnati. I dati sono diffusi dal cruscotto statistico del Viminale

Sono 23.725 le persone migranti sbarcate in Italia dall’inizio del 2024, di questi 3.197 sono minori non accompagnati. I dati, aggiornati alle ore 8 di oggi lunedì 17 giugno, sono diffusi dal cruscotto statistico del Viminale. Nello stesso periodo, nel 2023 sono state 55.902 le persone sbarcate sulle coste italiane, mentre nel 2022 sono state 23.920. I minori stranieri non accompagnati sbarcati nell’intero 2023 sono stati 18.820, nel 2022 sono stati 14.044.

Nel mese di giugno sono sbarcati 2.612 migranti, con un picco di 570 sbarchi nella giornata dell’8 giugno; sono 173 le persone sbarcate oggi, 135 quelle sbarcate ieri. Nel 2023 il mese di giugno si è concluso con un totale di 15.164 persone sbarcate in Italia, a giugno 2022 sono state 8.152. Dei 23.725 migranti giunti in Italia dall’inizio del 2024, sulla base delle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco, 4.839 provengono dal Bangladesh, (il 20% del totale); gli altri arrivano dalla Siria (3.427, il 14%), dalla Tunisia (3.135, il 13%), dalla Guinea (1.897, l’8%), dall’Egitto (1.503, il 6%), da Pakistan (939, il 4%), dal Mali (837, il 4%), dal Gambia (823, il 4%), dalla Costa d’Avorio (679, il 3%) e dal Sudan (636, il 3%). Sono 5.010 i migranti provenienti da altri Stati o per i quali sono ancora in corso le attività di identificazione.

