Monitoraggio sopra l'isola con un aereo e un elicottero

Anche mezzi e personale della Guardia Costiera sono impegnati in pattugliamenti in mare e a terra a seguito del maltempo che ha colpito l’isola di Ischia. Sul posto, nell’ambito del dispositivo di Protezione Civile, è giunto anche il nucleo subacqueo della Guardia costiera di Napoli ed è previsto l’arrivo in zona della nave Gregoretti. L’attività di monitoraggio dall’alto è stata effettuata da un elicottero ‘Nemo’ AW139 e da un aereo ‘Manta’ ATR42.

