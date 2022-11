In un fabbricato di una ditta presenti 17 cinesi: alcuni erano senza regolari documenti di permanenza

A seguito di un controllo presso la sede di una ditta gestita da un imprenditore di origine asiatica a Argelato, la Guardia di Finanza di Bologna ha scoperto quattro persone senza documenti, in precarie condizioni igienico-sanitarie, impiegate come lavoratori irregolari. Nel fabbricato erano presenti 17 cinesi. Tra questi, cinque erano lavoratori impiegati irregolarmente come operai. Quattro di loro sono risultati privi di documenti che ne attestassero la regolare permanenza nel territorio dello Stato. Denunciato il titolare dell’attività commerciale.

