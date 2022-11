Il vicepremier a Napoli ha incontrato il prefetto e il capo della Protezione Civile

(LaPresse) Il vicepremier Antonio Tajani ha partecipato in Prefettura a Napoli alla riunione del Comitato coordinamento soccorsi dopo la frana a Ischia. “Il governo farà tutto ciò che deve”, ha detto il ministro. “Speriamo che la vicenda non si aggravi in termini di numero di vittime e che i dispersi vengano salvati”, ha aggiunto Tajani.

