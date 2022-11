Claudio Palomba: "Saranno trasferiti in strutture alberghiere già individuate"

“Stiamo evacuando anche le zone circostanti a quella della frana”. Lo ha detto Claudio Palomba, prefetto di Napoli, in merito alla frana in zona Santa Barbara, a Casamicciola, sull’isola di Ischia. “In via preventiva abbiamo spostato tutti i nuclei familiari al momento sono tutti stati trasferiti nel palazzetto dello sport – ha affermato – Saranno trasferiti in strutture alberghiere che sono state già individuate”. “Qualora vi fossero ulteriori necessità – ha sottolineato – saranno individuate altre strutture”.

Anche ospedale Pozzuoli pronto per necessità

“Anche l’ospedale di Pozzuoli è stato attivato qualora vi fossero necessità”, ha spiegato ancora il prefetto. Il porto di Pozzuoli, in provincia di Napoli, sulla terraferma, è stato individuato come punto di partenza e di arrivo per Ischia, tutti gli altri collegamenti sono stati sospesi a causa delle cattive condizioni climatiche.

“A causa della scarsa visibilità, gli elicotteri hanno difficoltà a sorvolare la zona, stanno arrivando ulteriori mezzi di soccorso”, ha aggiunto.

