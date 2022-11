Continuano le ricerche dei dispersi dopo la tragedia a Casamicciola. Al momento non ci sono morti accertati

Continuano le ricerche dei dispersi a Ischia dopo la frana a Casamicciola. Al momento non ci sono morti accertati. Edifici crollati sull’isola campana e auto trascinate in mare. Fiumi di fango per le strade.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata