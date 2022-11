La ragazza ucraina di 23 anni è stata uccisa dall'ex marito il 14 novembre scorso

(LaPresse) Il presidente del Senato Ignazio La Russa alle ore 15 è arrivato a Fano (in provincia di Pesaro Urbino) per recarsi in via Trieste, dove abitava Anastasia Alashri, la ragazza ucraina 23enne scappata dalla guerra e uccisa per mano dell’ex marito. Qua La Russa ha anche deposto delle rose rosse in sua memoria. Prima ha incontrato una delegazione formata dal Prefetto di Pesaro Tommaso Ricciardi, dal sindaco di Fano Massimo Seri e altre autorità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata