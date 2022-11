A darne notizia la figlia Francesca. L'uomo era affetto da Parkinson dal 2020

È morto il signor Romano, che ieri era stato accompagnato in Svizzera da Marco Cappato per accedere al suicidio assistito. A darne la notizia è la figlia Francesca in un videomessaggio diffuso dall’associazione Luca Coscioni: “Sono venuta dalla California per essere con lui. La sua scelta sarebbe stata di morire circondato dai suoi cari, abbiamo fatto un viaggio in Svizzera per avere questa possibilità”, racconta. Il signor Romano, 82 anni, di origini toscane e residente a Peschiera Borromeo, era affetto da Parkinson dal 2020 e non era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, pertanto escluso dalla possibilità di accedere al suicidio assistito in Italia poiché privo di uno dei requisiti della sentenza Cappato della Consulta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata