Foto dall'archivio di mare in burrasca

Un uomo è stato trovato folgorato a Vico Equense, una turista spagnola è morta travolta dalle onde in Costiera amalfitana

Due vittime in poche ore in Campania, probabilmente entrambe collegate al maltempo. Ieri in tarda serata, i carabinieri della stazione di Vico Equense, Napoli, sono intervenuti in località Marina di Seiano per il ritrovamento di un cadavere. Si tratta di un 34enne del posto, morto verosimilmente per folgoramento. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. La salma è stata sequestrata, così come l’intera area.

Una vittima del maltempo in mare

Una turista spagnola è morta dopo che è stata travolta da un’onda mentre, con il marito, cercava di fotografare le onde e il mare in burrasca nel fiordo di Furore, in Costiera amalfitana, nel Salernitano. La coppia è stata travolta da un’onda molto grande, il marito è riuscito a salvarsi, mentre per la donna non c’è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso sono state eseguite dalla guardia costiera di Amalfi, coordinati dal comandante Oronzo Montagna e con l’aiuto di un’imbarcazione del gruppo battellieri amalfitano. Il marito della donna è al momento ricoverato per accertamenti sulle sue condizioni di salute.

Maltempo a Venezia, attivo il Mose

Il sistema Mose è stato attivto in tutte le bocche di porto per l’alta marea. Il centro maree del Comune di Venezia informa che sono attesi in mare 145cm di acqua. In città la previsione è che il livello potrebbe raggiungere i 70 cm.

