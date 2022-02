I carabinieri hanno recuperato anche 37 chili di oro tra monete, gioielli e lingotti derivati dalla fusione di refurtiva

(LaPresse) Decine di chili di oro proveniente da furti in abitazioni del Nord Italia finiva in Svizzera: sei le persone arrestate dai carabinieri di Asti, con l’accusa di riciclaggio di preziosi. Durante le perquisizioni, i militari hanno recuperato anche 37 chili di oro tra monete, gioielli e lingotti derivati dalla fusione di refurtiva, pietre preziose, quasi un milione di euro in contanti e quindici pistole anche di grosso calibro.

